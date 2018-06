Düsseldorf (AFP) In den Tarifverhandlungen für die gut 50.000 Ärzte an kommunalen Krankenhäusern hat der Marburger Bund den Druck auf die Arbeitgeber verstärkt. Rund tausend Ärzte aus kommunalen Krankenhäusern in ganz Deutschland demonstrierten nach Angaben des Ärzteverbandes am Freitag am Rande der vierten Tarifrunde in Düsseldorf für mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen.

