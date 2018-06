Berlin (AFP) Die geplante Kürzung bei den Auszahlungen von Lebensversicherungen ist offenbar vorerst vom Tisch. Eine Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses habe sich darauf verständigt, aus dem entsprechenden Gesetzentwurf alle die Regelungen herauszunehmen, "die sich mit der Frage Bewertungsreserven befassen", sagte CDU-Fraktionsvize Michael Meister am Freitag in Berlin. Ob sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am kommenden Dienstag dem Vorschlag anschließen werde, müsse abgewartet werden.

