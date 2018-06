Berlin (AFP) Der Deutsche Landkreistag hat die vom Bundestag beschlossenen Erleichterungen beim Bildungspaket für die Kinder von Hartz-IV-Empfängern begrüßt. Für die Landkreise werde es nun einfacher, bedürftigen Kindern Zuschüsse für die Mitgliedschaft in Sportvereinen, Musikschulunterricht oder kostenloses Schulessen zu gewähren, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hans-Günter Henneke, am Freitag in Berlin.

