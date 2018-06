Brüssel (AFP) Die Planungen für den künftigen Einsatz der NATO in Afghanistan werden konkreter. Das Militärbündnis will im Rahmen einer Ausbildungsmission für die afghanische Armee über das Jahr 2014 hinaus 8.000 bis 12.000 Soldaten am Hindukusch belassen, wie NATO-Diplomaten am Freitag in Brüssel nach einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister sagten.

