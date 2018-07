Berlin (AFP) Bei der Untersuchung von Fleischproben aus Berlin ist Pferdefleisch in einem tiefgefrorenen Steak und in Döner vom Drehspieß nachgewiesen worden. Wie der Berliner Senat am Freitag mitteilte, wurde das sogenannte "Zigeunersteak" von einem Discounter verkauft, der die Ware vor einigen Tagen aus dem Verkehr gezogen habe. Bei den anderen beiden Proben handele es sich um Döner aus zwei verschiedenen Gaststätten in Berlin.

