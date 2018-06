Berlin (dpa) - Mehr Bundesbürger achten eher auf leckeres als auf gesundes Essen. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus einer neuen Studie zum Ernährungsverhalten der Menschen in Deutschland hervor.

Die Techniker Krankenkasse und das Meinungsforschungsinstitut Forsa untersuchen darin aktuelle Trends beim Essverhalten. Die Ergebnisse werden heute in Berlin vorgestellt.

Frühere Untersuchungen zeigten: Das Essverhalten der Bundesbürger wandelte sich in den vergangenen Jahren deutlich. So zeigte vor zwei Jahren eine Befragung durch das Institut für Demoskopie Allensbach und andere, dass immer mehr gegessen wird, wenn dafür Zeit ist. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé Deutschland hatte sie in Auftrag gegeben.

Die TK und Forsa suchten unter anderem Antworten zum Ernährungsverhalten zu Hause und unterwegs und zu den Kochkünsten der Bevölkerung. Gefragt wurde auch zur Vereinbarkeit von gesunder Ernährung mit der heutigen Arbeitswelt - und zur Einstellung zum eigenen Gewicht.

Als gesunde Ernährung empfiehlt die Deutschen Gesellschaft für Ernährung viel Obst und Gemüse, eher wenig Fleisch und Wurst und nur selten Süßigkeiten und gezuckerte Getränke.

