New York (dpa) - Wieder ist eine Hollywood-Ehe gescheitert: Diane Lane und Josh Brolin lassen sich scheiden. Das «People»-Magazin berichtete unter Berufung auf die Sprecher der Schauspieler, dass sich das Paar trenne.

Der 45-Jährige und die drei Jahre ältere Kollegin waren knapp neun Jahre verheiratet. Gemeinsam haben beide keine Kinder. Allerdings haben sowohl Lane als auch Brolin Kinder aus früheren Beziehungen. Beide waren schon einmal verheiratet, jeweils mit Kollegen. Lane hat eine Tochter mit dem französischen Schauspieler Christopher Lambert («Tarzan»), nur Monate nach der Geburt ließen sich beide 1994 scheiden. Brolin hat zwei Söhne mit der weitgehend unbekannten Schauspielerin Alice Adair. Im Geburtsjahr des ersten, 1988, heirateten sie; im Geburtsjahr des zweiten, 1994, ließen sie sich scheiden.

Kennengelernt haben sich beide über Brolins Stiefmutter, Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand. Die Ehe von Lane und Brolin hatte oft für Schlagzeilen gesorgt - und zuweilen sogar für Polizeieinsätze. Nur ein halbes Jahr nach der Hochzeit ließ sie ihn wegen angeblicher Körperverletzung festnehmen. Zuletzt hatte Brolin in der Silvesternacht für Schlagzeilen gesorgt, als er betrunken aufgegriffen wurde.

Brolin ist der Sohn von Schauspieler James Brolin («Hotel», «Pensacola - Flügel aus Stahl»). Er spielte schon als Teenager («Die Goonies»), verkörperte US-Präsident George W. Bush in «W» und ist derzeit mit «Gangster Squad» im Kino. Zu seinen größten Erfolgen gehörte die des gejagten Jägers Llewelyn Moss in «No Country for Old Men».

Diane Lane hatte schon mit 13 an der Seite von Laurence Olivier mit ihrem ersten Film « Ich liebe dich - I love you - Je t'aime» 1979 ihren Durchbruch. Von Ausnahmen abgesehen, wie Francis Ford Coppolas Filme «Die Outsider» und «Rumble Fish», hatte sie danach aber wenig Erfolg. Erst die Rolle der fremdgehenden Ehefrau in «Untreu» war 2002 das große Comeback. Dafür bekame Lane auch eine Oscar-Nominierung.