Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Februar:

8. Kalenderwoche

53. Tag des Jahres

Noch 312 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Isabella, Johanna Maria, Margareta

HISTORISCHE DATEN

2012 - Ein voll besetzter Regionalzug fährt in Buenos Aires im Bahnhof offenbar ungebremst gegen einen Prellbock, 51 Menschen sterben.

2011 - Ein schweres Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert die zweitgrößte neuseeländische Stadt Christchurch. 185 Menschen kommen ums Leben.

2008 - Das Forschungszentrum Jülich nimmt Super-Rechner JUGENE in Betrieb, den bis dahin schnellsten zivilen Computer der Welt.

2003 - Der Erfolgsfilm «Der Pianist» von Roman Polanski geht als großer Sieger aus dem Rennen um den französischen Filmpreis «César» hervor.

1993 - Der UN-Sicherheitsrat beschließt die Schaffung eines Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien.

1943 - Die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe «Die Weiße Rose», werden im Münchner Gefängnis Stadelheim hingerichtet.

1901 - Der russische Schriftsteller Leo N. Tolstoi wird wegen «blasphemischer Äußerungen» aus der russisch-orthodoxen Kirche ausgeschlossen.

1879 - In Utica (US-Bundesstaat New York) eröffnet Frank W. Woolworth seinen ersten Laden. Er bietet alle Waren für 5 Cent an.

1819 - Spanien verkauft Florida an die USA.

AUCH DAS NOCH

1985 - dpa meldet: Mit zehn geliehenen Dollar gewinnt eine Frau in Atlantic City (New Jersey) am Spielautomaten 607 000.

GEBURTSTAGE

1978 - Jenny Frost (35), britische Sängerin, Mitglied der Girlgroup Atomic Kitten

1943 - Horst Köhler (70), deutscher Politiker (CDU), Bundespräsident 2004-2010

1938 - Karin Dor (75), deutsche Schauspielerin («Topas»)

1908 - John Mills, britischer Schauspieler («Ryans Tochter»), gest. 2005

1788 - Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph («Die Welt als Wille und Vorstellung»), gest. 1860

TODESTAGE

2007 - Lothar-Günther Buchheim, deutscher Maler, Kunstsammler, Autor und Verleger («Die Festung»), geb. 1918

1973 - Elizabeth Bowen, irische Schriftstellerin («Das Haus in Paris»), geb. 1899