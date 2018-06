Marana (SID) - Deutschlands bester Golfprofi Martin Kaymer (Mettmann) hat bei der Matchplay-WM in Marana/Arizona die zweite Runde erreicht. Der 28-Jährige setzte sich zum Auftakt gegen den Südafrikaner George Coetzee mit 2 und 1 durch. Gegner in der Runde der letzten 32 ist Rafael Cabrera Bello aus Spanien, der überraschend die frühere Nummer eins Lee Westwood (England) ausschaltete.

"Ich war ein bisschen nervös heute, die erste Runde ist für mich immer die schwerste. Man weiß noch nicht, wie man drauf ist. Aber wenn man gewinnt, ist man drin im Turnier", sagte Kaymer.

Überraschend sind die Favoriten Rory McIlroy (Nordirland) und Tiger Woods (USA) dagegen zum Auftakt ausgeschieden. Der Ire Shane Lowry setzte sich gegen den Weltranglistenersten McIlroy mit 1 auf durch. "Ich habe einfach nicht genügend Birdies geschlagen", sagte McIlroy: "Es hat nicht gereicht." Charles Howell schlug den 14-maligen Major-Gewinner Woods mit 2 und 1. "Das sind die Regeln dieses Formats", sagte Woods: "Man muss seinen Gegner schlagen, das habe ich heute nicht geschafft."

Für Marcel Siem ist die mit 8,75 Millionen Dollar (ca. 6,56 Millionen Euro) dotierte Veranstaltung ebenfalls nach der ersten Runde beendet. Der 32-Jährige lieferte sich mit Luke Donald ein enges Duell bis zum 18. Loch, welches der Engländer aber mit 1 auf für sich entschied.

Nach erneutem Schneefall am Donnerstag war die Fortsetzung des Turniers um drei Stunden verschoben worden. Schon am Mittwoch hatten Schneeschauer und starke Winde für den Abbruch der ersten Runde gesorgt. Das Turnier in der Nähe von Kaymers Wahlheimat Scottsdale/Arizona wird im Golf Club in Dove Mountain ausgetragen, es gehen die 64 weltbesten Profis an den Start.