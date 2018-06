London (AFP) Weil er einstmals Großbritanniens "Eiserne Lady" an Bord hatte, ist einem alten verrosteten Bus aus Großbritannien die Schrottpresse erspart geblieben. Für umgerechnet 20.000 Euro ersteigerte ein Liebhaber alter Fahrzeuge den gepanzerten Bus aus den 80er Jahren bei einer Auktion im südostenglischen Towester, wie Jonathan Humbert vom Auktionshaus JP Humbert am Freitag mitteilte. Nach seinen Angaben stieß das unansehnliche Gefährt auf "lebhaftes Interesse". Als der Zuschlag kam, sei der gesamte Saal spontan in Beifall ausgebrochen.

