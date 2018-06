Port-au-Prince (AFP) Die Justiz in Haiti hat am Donnerstag das persönliche Erscheinen des ehemaligen Diktators Jean-Claude Duvalier vor Gericht angeordnet. Duvalier alias "Baby Doc", der zum dritten Mal nicht zu einem Gerichtstermin kam, müsse selbst anwesend sein, teilte Richter Jean-Joseph Lebrun den Anwälten mit. Für Donnerstag kommender Woche setzte Lebrun einen neuen Termin an. Duvaliers Anwälte versicherten, dieser werde erscheinen.

