Brüssel (dpa) - Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat es abgelehnt, sich zur Verwundung eines deutschen Soldaten in Afghanistan zu äußern. Es handele sich um eine Operation afghanischer Spezialkräfte, die von deutschen Spezialkräften begleitet worden seien, sagte er am späten Abend am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel. Operationen der Spezialkräfte zeichneten sich dadurch aus, dass sie darüber keine Auskunft gäben. Der Soldat war beim Sturm eines Taliban-Verstecks bei Kundus verwundet worden. Laut Polizei wurden dabei vier Aufständische und zwei Polizisten getötet.

