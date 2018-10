München (dpa) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen dürfte sich nach Einschätzung von Bankenvolkswirten weiter aufgehellt haben. Der Geschäftsklimaindex, den das Ifo-Institut heute in München veröffentlicht, dürfte weiter gestiegen sein. Schon jetzt deutet der wichtigste Konjunkturmesser in Deutschland darauf hin, dass der Einbruch im vergangenen Quartal nur eine kleine Delle war. Die globale Nachfrage wird wieder lebhafter. Andererseits könnte der stärkere Euro die Exportaussichten der Unternehmen belastet haben.

