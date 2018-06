Aschaffenburg (dpa) - In einer Wohnung in Aschaffenburg sind die Leichen zweier kleiner Mädchen gefunden worden. Noch ist völlig unklar, wie die Kinder ums Leben kamen. Eine Obduktion soll Klarheit bringen. Die Ermittler gehen aber von einem Tötungsdelikt aus. Der Vater der beiden Mädchen hatte gestern am frühen Abend die Polizei alarmiert. Polizeibeamte und Feuerwehrleute fanden die Kinder kurze Zeit später leblos in der Wohnung. Die Mutter der Kinder wurde später am Abend in ein Krankenhaus gebracht. Ob sie verletzt war oder wegen eines Schocks behandelt wurde, sagte ein Polizeisprecher nicht.

