Pretoria (dpa) - Der mordverdächtige Paralympics-Star Oscar Pistorius (26) ist nach Ansicht des Staatsanwalts unglaubwürdig.

Die Schilderungen des Athleten über den Verlauf der Tatnacht am Donnerstag vergangener Woche seien «nicht wahr», seine Version «unwahrscheinlich», sagte Staatsanwalt Gerrie Nel zu Beginn des vierten Anhörungstages am Freitag in Pretoria.

Der beinamputierte Profisportler wird von der Staatsanwaltschaft des «vorsätzlichen Mordes» an seiner Freundin Reeva Steenkamp (29) beschuldigt. Pistorius sagt, er habe seine Freundin aus Versehen erschossen, weil er glaubte, im Badezimmer befinde sich ein Einbrecher.

Der Magistratsrichter muss nach der für Südafrika ungewöhnlich langen Verhandlung über die Frage befinden, ob Pistorius bis zum Prozess in Untersuchungshaft kommt oder nicht.

Pistorius-Anwalt Barry Roux hatte am Donnerstag angebliche Falschinformationen des Staatsanwalts und krasse Fehler der Ermittlungsbeamten am Tatort beklagt. Da es keine Beweise für den Mordvorwurf des Staatsanwalts gebe, müsse Pistorius bis zum Prozessbeginn gegen Kaution freigelassen werden, argumentierte er.