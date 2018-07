Johannesburg (dpa) - Die Polizei hat in Südafrika zwölf Männer festgenommen, die an der Vergewaltigung einer jungen Frau nahe Johannesburg beteiligt gewesen sein sollen. Die Gruppe habe die 23-Jährige auf ihrem Heimweg abgefangen, sagte ein Polizeisprecher. Acht Männer hätten sie vergewaltigt. Vier weitere seien festgenommen worden, weil sie an der Tat beteiligt gewesen seien. Sexuelle Gewalt gehört in Südafrika fast zum Alltag: Etwa 64 000 Anzeigen gibt es jährlich, fast zehnmal so viel wie in Deutschland.

