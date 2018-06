Havanna (AFP) Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew hat bei einem Besuch in Kuba Ex-Staatschef Fidel Castro getroffen. Es sei ein "brüderliches und freundschaftliches Treffen" gewesen, zitierten die kubanischen Medien am Freitag eine offizielle Mitteilung. Medwedew traf zudem den aktuellen Staatschef, Fidel Castros Bruder Raúl, und wohnte der Unterzeichnung mehrerer Wirtschaftsabkommen der beiden Länder bei. Fidel Castro hatte sich 2006 aus gesundheitlichen Gründen von der Staatsspitze zurückgezogen und die Macht an seinen Bruder übergeben.

