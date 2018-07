Bamako/Paris (AFP) Bei einem Anschlag mit Autobomben haben zwei Selbstmordattentäter im Nordosten Malis am Freitag mindestens drei Menschen mit in den Tod gerissen. Der Anschlag in der Ortschaft Inhalil nahe der Stadt Tessalit sei gegen Tuareg-Rebellen und Zivilisten gerichtet gewesen, verlautete aus Sicherheitskreisen und von Tuareg-Rebellen. Demnach explodierten zwei mit Sprengstoff beladene Autos. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter Kämpfer der Tuareg-Gruppe Nationale Bewegung für die Befreiung von Azawad (MNLA).

