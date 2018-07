Brüssel (dpa) - Die USA werden von 2015 an mit etwa 8000 bis 12 000 Soldaten in Afghanistan präsent bleiben. Das versprach US-Verteidigungsminister Leon Panetta bei einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister, wie sein deutscher Amtskollege Thomas de Maizière in Brüssel mitteilte.

«Der amerikanische Verteidigungsminister hat offiziell angekündigt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in einer Größenordnung zwischen 8000 und 12 000 soldaten in Afghanistan involviert sein werden», sagte De Maizière. «Mein Kollege Panetta hat Deutschland offiziell gebeten, auch im Norden eine Rolle zu übernehmen.» Dies werde von den Umständen abhängen. «Dafür brauchen wir internationale Unterstützung wie jetzt auch. Eine Entscheidung konnte ich ihm verständlicherweise nicht mitteilen.»

Die deutschen Soldaten könnten im Rahmen der neuen Ausbildungsmission der Nato weiterhin in Masar-i-Scharif im Norden des Landes bleiben. De Maizière sagte aber nicht, wie groß das deutsche Kontingent ab 2015 sein soll: «Ab jetzt beginnt die Konsultation über diese Frage in Deutschland und dann mit unseren internationalen Partnern.» «Die Zahlen hängen vom Auftrag ab», sagte De Maizière. Es handele sich auf keinen Fall um einen Kampfeinsatz.

