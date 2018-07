Lagos (AFP) Bewaffnete haben in Nigeria eine ganze Familie getötet, darunter mehrere Kleinkinder. Die mit Macheten und Schusswaffen bewaffneten Angreifer seien am Donnerstagabend in das Haus der Familie in Kogom eingedrungen und hätten zehn ihrer Mitglieder ermordet, sagte ein Sprecher des Gouverneurs des Bundesstaates Plateau am Freitag. Unter den Toten seien "fünf Kleinkinder", die getöteten Kinder seien alle jünger als sechs Jahre, das jüngste sei gerade mal zwei Monate alt gewesen. Einige der Eindringlinge hätten Armeeuniformen getragen. Das Dorf liegt bei Jos, der Hauptstadt des Bundesstaats.

