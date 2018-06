Washington (dpa) - Konservative Senatoren in den USA machen weiter Front gegen den Wunschkandidaten von Präsident Barack Obama für das Amt des Verteidigungsministers. In einem Brief fordern 15 Senatoren Obama auf, die Nominierung Chuck Hagels im Interesse der nationalen Sicherheit zurückzuziehen. Während seiner Anhörung vor dem Senat seien grundlegende Zweifel aufgekommen, ob Hagel den Anforderungen des Amts gerecht werden könne. Den Konservativen gilt Hagel wegen seiner kritischen Haltung zum Irakkrieg und zu Israel als nicht wählbar.

