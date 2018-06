Val di Fiemme (dpa) - Gleich zwei Chancen auf Edelmetall haben die deutschen Athleten heute am zweiten Tag bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Val di Fiemme. Besonders in der ersten Entscheidung in der Nordischen Kombination sind die Hoffnungen groß. Als Titelverteidiger geht der Oberwiesenthaler Eric Frenzel an den Start. Aber auch die anderen vier DSV-Athleten sind nicht chancenlos. Die Skispringerinnen ermitteln zum dritten Mal ihre Titelträgerin. Carina Vogt und Ulrike Gräßler überzeugten bislang im Training.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.