Pretoria (AFP) Im Fall Oscar Pistorius ist vor einem Gericht in Pretoria die Anhörung fortgesetzt worden, an deren Ende über eine Freilassung des mordverdächtigen Sprintstars auf Kaution entschieden werden soll. Pistorius versteckte sein Gesicht hinter einer Jacke, als er am Freitag zu der Anhörung eintraf, die um 10.00 Uhr (Ortszeit; 9.00 Uhr MEZ) begann. Staatsanwalt Gerrie Nel sagte vor Gericht, Pistorius müsse sich darüber im Klaren sein, dass in seinem Fall eine lange Haftstrafe "nahezu garantiert" sei.

