Pretoria (AFP) Im Fall des mordverdächtigen Sportstars Oscar Pistorius will ein Gericht in Südafrikas Hauptstadt Pretoria noch am Freitag über eine mögliche Freilassung des 26-Jährigen gegen Kaution entscheiden. Er werde seine Entscheidung gegen 14.30 Uhr (Ortszeit; 13.30 Uhr MEZ) bekanntgeben, teilte Richter Desmond Nair mit.

