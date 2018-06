Pretoria (AFP) Im Fall des wegen Mordes verdächtigten Sportstars Oscar Pistorius hat Richter Desmond Nair mit der Verkündung seiner Entscheidung über eine Freilassung gegen Kaution begonnen. Bei der Sitzung am Freitag in Pretoria stellte Nair vorab klar, dass er mit seiner Anordnung nicht über die Schuld von Pistorius am Tod seiner Freundin entscheide, sondern lediglich die "Interessen der Justiz" im Blick habe. Er fügte hinzu, dass er die Angelegenheit im Kontext einer vorsätzlichen Tötung sehe.

