Kairo (AFP) Die syrische Opposition hat die Bildung einer Übergangsregierung für die von ihr kontrollierten Gebiete angekündigt. Ihr Sprecher Walid al-Bonni teilte am Freitag mit, die seit Donnerstag in Kairo tagende Nationale Koalition habe sich auf die Bildung einer Regierung zur Verwaltung der "befreiten Zonen" geeinigt. Bei einem weiteren Treffen am 2. März werde sie über die Zusammensetzung dieser Regierung und ihren Chef entscheiden. Das Treffen wird laut anderen Oppositionspolitikern in Istanbul stattfinden.

