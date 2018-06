Ankara (AFP) Die türkische Armee soll im Rahmen der geplanten neuen Verfassung des EU-Bewerberlandes einer stärkeren zivilen Kontrolle unterworfen werden. Darauf haben sich die vier an den Verfassungsberatungen im türkischen Parlament beteiligten Parteien geeinigt, wie am Freitag aus Parlamentskreisen in Ankara verlautete. Mit der neuen Verfassung soll der bereits stark gesunkene politische Einfluss der türkischen Militärs auf Dauer eingeschränkt werden.

