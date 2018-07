Bonn (dpa)- Ein Geisterfahrer hat am Abend auf der Autobahn 61 bei Bonn einen Unfall mit einem Toten und drei Verletzten verursacht. Bei dem Toten handele es sich vermutlich um den Geisterfahrer selbst, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei in der falschen Richtung unterwegs gewesen und dann mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. In einen Folgeunfall seien drei weitere Fahrzeuge verwickelt gewesen. Dabei seien ein Mensch schwer und zwei leicht verletzt worden.

