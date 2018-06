Kairo (dpa) - In Ägypten sollen Ende April Parlamentswahlen beginnen. Wie das staatliche Fernsehen am späten Abend berichtete, erließ Präsidenten Mohammed Mursi ein entsprechendes Dekret. Die Wahlen sollen demnach in vier Phasen abgehalten werden: In einer ersten Runde Ende April würden die Bürger in Kairo und vier weiteren Städten des Landes an die Urnen gerufen. Der letzte Durchgang solle im Juni stattfinden. Mögliche Stichwahlen könnten Ende Juni abgehalten werden. Die gewählten Parlamentarier könnten dann im Juli erstmals im neuen Abgeordnetenhaus zusammenkommen.

