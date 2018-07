Pforzheim (dpa) - Bei Ausschreitungen am Rande des Gedenkens an die Zerstörung Pforzheims im Zweiten Weltkrieg sind mindesten drei Menschen verletzt worden. Nachdem Gegner einer Neonazi-Veranstaltung versuchten, Absperrungen zu durchbrechen und Steine sowie Flaschen flogen, setzte die Polizei Schlagstöcke ein. Rund 300 Nazi-Gegner wurden stundenlang eingekesselt. Am 23. Februar 1945 hatten britische Bomber die Stadt in Baden-Württemberg nahezu völlig zerstört. 17 600 Menschen starben.

