Madrid (dpa) - Zehntausende Spanier sind gegen die Sparpolitik der konservativen Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen in rund 80 Orten richteten sich auch gegen die Korruptionsskandale, die das Land zuletzt erschüttert hatten. Allein in der Hauptstadt Madrid versammelten sich nach Medienangaben mehrere zehntausend Menschen. Spaniens Wirtschaft steht derzeit schlecht da, die Arbeitslosenquote ist mit 26 Prozent eine der höchsten in Europa.

