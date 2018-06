Berlin (dpa) - Zum Jubiläum von Coach Jupp Heynckes hat der FC Bayern München seinen imponierenden Siegeszug in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der Tabellenführer gewann am 23. Spieltag mit 6:1 gegen Werder Bremen und machte einen weiteren großen Schritt auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft.

Die weit zurückliegenden Verfolger Borussia Dortmund (bei Borussia Mönchengladbach) und Bayer Leverkusen (bei der SpVgg Greuther Fürth) bestreiten ihre Spiele erst am Sonntag. Der FC Augsburg besiegte im Kellerduell 1899 Hoffenheim mit 2:1 und stürzte die Kraichgauer damit auf Abstiegsplatz 17. Im Kampf um einen Platz in der Europa League setzte sich Hannover 96 mit 5:1 gegen den Hamburger SV durch. Schalke 04 und Mainz 05 bleiben ebenfalls Anwärter auf die internationale Teilnahme. Die Königsblauen bezwangen Fortuna Düsseldorf mit 2:1, Mainz trennte sich 1:1 vom VfL Wolfsburg. Mit dem selben Resultat endete das Süd-Derby zwischen Europa-League-Achtelfinalist VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg.

Mit dem sechsten Sieg im sechsten Rückrundenspiel stimmte sich der FC Bayern auf den Viertelfinal-Hit im DFB-Pokal am Mittwoch gegen Dortmund ein. Obwohl Heynckes in seinem 1000. Bundesligaspiel kräftig rotieren ließ, geriet der Münchner Sieg durch Tore von Arjen Robben (25. Minute), Javi Martinez (29.), Theodor Gebre Selassie (49./Eigentor), Mario Gomez (51./89.) und Franck Ribéry (86.) nie in Gefahr. Nach der Pause hatte Bremen nach der Roten Karte gegen Sebastian Prödl wegen einer Notbremse (44.) nur noch zehn Spieler auf dem Platz. Einziges Erfolgserlebnis für Werder: Kevin de Bruyne (58.) überwand Bayern-Keeper Manuel Neuer als erster Bundesliga-Profi im Jahr 2013.

Der erste Heimsieg seit viereinhalb Monaten gibt dem FC Augsburg wieder Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Durch das hart erkämpfte 2:1 ließen die Schwaben Gegner Hoffenheim im Kampf um Relegationsplatz 16 hinter sich. Der Koreaner Dong-Won Ji (45.) und Sascha Mölders (79.) erzielten die Tore und machten die fünfte Auswärtspleite für die TSG 1899 nacheinander perfekt. Die konnte auch der späte Gegentreffer von Igor de Camargo (90.+2) nicht mehr verhindern.

Mit dem 2:1 gegen Düsseldorf feierte Schalke seinen zweiten Rückrundensieg und liegt nur noch einen Zähler von einem Europacup-Startplatz entfernt. Joel Matip (29./81.) erzielte beide Treffer für den Champions League-Achtelfinalisten, Axel Bellinghausen (53.) war für die Fortuna erfolgreich, die auf Rang 13 blieb.

41 Stunden nach dem Europa League-K.o. gegen Machatschkala nahm Hannover mit dem Sieg im 50. Bundesliga-Nordderby gegen den HSV erneut Kurs aufs internationale Geschäft. Mame Diouf (7.), Szabolcs Huszti (39./Foulelfmeter), Didier Ya Konan (45./68.) und Mohammed Abdellaoue (85.) schossen den 5:1-Erfolg für die Niedersachsen heraus, die in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Hamburger herankamen. Mit einem verwandelten Foulelfmeter war Rafael van der Vaart (13.) für den HSV erfolgreich.

Zwei Tage nach der Europa League-Partie in Genk verpasste Stuttgart mit dem 1:1 gegen Nürnberg den dritten Sieg nacheinander. Ibrahima Traore (51.) brachte die Schwaben gegen einen lange Zeit harmlosen «Club» in Führung, die Markus Feulner in der 77. Minute ausglich. Das erste Bundesliga-Tor des Dänen Niki Zimling (5.) reichte Mainz nicht zum Sieg gegen Wolfsburg. Mit seinem vierten Saisontreffer glich der Ex-Bremer Naldo (15.) für die Niedersachsen zum 1:1 aus, die den Punkt trotz der Roten Karte gegen Alexander Madlung wegen einer Notbremse (30.) verteidigten.