La Coruna (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid und sein Erzrivale FC Barcelona haben bei ihren Generalproben für den 255. Clásico am kommenden Dienstag glückliche Siege gefeiert. Lionel Messi erzielte in der 60. Minute Barcas Siegtreffer zum 2:1 (0:1) gegen den FC Sevilla. Für den Weltfußballer war es das 15. Spiel in Folge mit mindestens einem Treffer in der Primera Division und sein 38. Saisontor. Zuvor hatte David Villa (52.) die Führung der Gäste durch Alberto Botia (43.) ausgeglichen.

Die Katalanen zeigten wie schon bei der 0:2-Niederlage im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League unter der Woche beim AC Mailand eine schwache Vorstellung, verteidigten aber trotzdem ihre souveräne Tabellenführung erfolgreich.

Real hatte zuvor dank zweier später Treffer eine Pleite beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Deportivo La Coruna abgewendet und einen mühsamen 2:1 (0:1)-Sieg eingefahren.

Reals Mittelfeldspieler Kaka (73.) hatte Deportivos Führungstreffer durch Riki (35.) ausgeglichen, ehe Gonzalo Higuain kurz vor Spielende der Siegtreffer gelang (88.). Real, das lange Zeit behäbig agierte, wurde erst durch die zeitgleiche Einwechslung der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira sowie Superstar Cristiano Ronaldo (57.) stärker. Reals Argentinier Angel di Maria flog in der Schlussminute mit "Gelb-Rot" vom Platz.

Madrid, das in der Primera Division weiter auf Rang drei liegt, tritt am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey in Barcelona an. Im Hinspiel hatten sich die Erzrivalen 1:1 getrennt.