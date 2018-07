München (dpa) - Die CSU will einen schnellen Kurswechsel der Schwesterpartei CDU bei der weiteren Gleichstellung der Homo-Ehe nicht mitmachen. Man dürfe hier nicht «in ein Schnellverfahren kommen», sagte CSU-Chef Horst Seehofer in München. Nötig seien Sorgfalt und Vernunft. Die CSU wolle auch in Zukunft Ehe und Familie «in besonderer Weise schützen und unterstützen». Seehofer schloss auf Nachfrage aber auch nicht aus, dass die CSU ihren Widerstand gegen eine völlige Gleichstellung der Homo-Ehe irgendwann aufgibt.

