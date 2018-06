Itzehoe (dpa) - Tausende Menschen haben am Samstag im schleswig-holsteinischen Itzehoe gegen die geplante Schließung der Prinovis-Druckerei demonstriert. Ausgestattet mit Trillerpfeifen, Tröten und Transparenten zogen die Betroffenen und ihre Familien vom Werk in die Innenstadt.

An der Demonstration beteiligten sich Menschen aus der gesamten Region. «Wir wollen heute ein Signal setzen, dass wir vernünftig ausgestattet werden für die Zukunft», sagte Helmut Böttger vom Prinovis-Betriebsrat. Auch von Bertelsmann-Unternehmen reisten Unterstützer an - sogar aus dem europäischen Ausland, sagte Verdi-Sprecher Martin Dieckmann: «Delegationen kamen von Barcelona bis Rostock.»

Die Bertelsmann-Tochter Prinovis will in der zweiten Jahreshälfte 2014 das Itzehoer Werk mit rund 1000 Mitarbeitern schließen. In der Tiefdruckerei werden unter anderem Magazine wie «Spiegel» und «Stern» hergestellt. Die Druckerei ist aus Sicht von Prinovis nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Das Unternehmen mit rund 600 Millionen Euro Umsatz hat neben Itzehoe noch Druckerei-Standorte in Ahrensburg, Dresden, Nürnberg und Liverpool (Großbritannien).

