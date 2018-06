Berlin (dpa) - Vor dem Türkeibesuch von Kanzlerin Angela Merkel hat Außenminister Guido Westerwelle mehr Tempo bei den EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Nato-Partner gefordert. Wenn man nicht achtgebe, werde die Stunde kommen, in der Europa mehr Interesse an der Türkei, als die Türkei Interesse an Europa haben werde. Das sagte er der «Passauer Neuen Presse». Merkel reist morgen in die Türkei. Die CDU lehnt bisher eine EU-Vollmitgliedschaft der Türkei ab und plädiert für eine sogenannte privilegierte Partnerschaft.

