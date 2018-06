Adana (dpa) - Gut sechs Wochen nach Beginn des Bundeswehreinsatzes in der Türkei besucht Verteidigungsminister Thomas de Maizière heute die deutschen Raketenabwehrstaffeln im Süden des Landes.

Begleitet wird er von dem türkischen Verteidigungsminister Ismet Yilmaz und der niederländischen Verteidigungsministerin Jeanine Hennis-Plasschaert. An dem Nato-Einsatz zum Schutz der Türkei vor Angriffen aus Syrien nehmen rund 300 Bundeswehrsoldaten teil.

«Das ist militärisch und politisch ein starkes Zeichen», sagte de Maizière am Freitagabend zum Auftakt seines Türkei-Besuchs in der Millionenstadt Adana. Gleichzeitig würdigte er die Aufnahme Zehntausender Flüchtlingen aus Syrien in der Türkei. «Wir in Deutschland und Europa haben großen Respekt davor, wie Sie mit den Flüchtlingen umgehen.»

Die drei Verteidigungsminister werden auch niederländische Soldaten besuchen. Die USA, die Niederlande und Deutschland stellen jeweils zwei «Patriot»-Staffeln, die an unterschiedlichen Orten stationiert sind. Die deutsche Stellung liegt bei Kahramanmaras rund 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Am Sonntag will auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Auftakt ihrer zweitägigen Türkei-Reise dort Station machen.

Ankara hatte die Nato um Hilfe gebeten, nachdem im Grenzgebiet auf türkischer Seite mehrfach Granaten aus Syrien eingeschlagen waren. Dagegen können die «Patriots» zwar nichts ausrichten. Das syrische Regime verfügt aber auch über Raketen mit einer Reichweite von 700 Kilometern, die einen großen Teil des türkischen Staatsgebiets erreichen könnten. Vor solchen Angriffen sollen die Nato-Abwehrraketen schützen.

