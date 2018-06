Kahramanmaras (dpa) - Gut sechs Wochen nach Beginn des Bundeswehreinsatzes in der Türkei hat Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) erstmals die deutschen Raketenabwehrstaffeln besucht.

Begleitet wurde er am Samstag in Kahramanmaras von dem türkischen Verteidigungsminister Ismet Yilmaz und der niederländischen Verteidigungsministerin Jeanine Hennis-Plasschaert. An dem Nato-Einsatz zum Schutz der Türkei vor Angriffen aus Syrien nehmen rund 300 Bundeswehrsoldaten teil.

Die USA, die Niederlande und Deutschland stellen jeweils zwei «Patriot»-Staffeln, die an unterschiedlichen Orten stationiert sind. Die deutsche Stellung liegt rund 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Am Sonntag will auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Auftakt ihrer zweitägigen Türkei-Reise dort Station machen.

