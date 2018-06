Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga strebt der souveräne Spitzenreiter Bayern München am 23. Spieltag gegen Werder Bremen den nächsten Schritt zur Meisterschaft an. Nach dem glanzvollen 3:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal gilt die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes gegen den früheren Titelrivalen als klarer Favorit. Im Blickpunkt steht auch das Keller-Duell zwischen dem FC Augsburg und 1899 Hoffenheim, in dem beide Mannschaften nur durch einen Sieg ihre Chancen auf den Klassenerhalt deutlich verbessern können. Der VfB Stuttgart will nach dem Einzug ins Europa-League-Achtelfinale seinen Aufwärtstrend auch in der Liga gegen den 1. FC Nürnberg fortsetzen, während Hannover 96 nach dem Aus auf internationaler Bühne im Nord-Derby gegen den Hamburger SV auf Wiedergutmachung sinnt. Der FSV Mainz kann gegen den VfL Wolfsburg seine Aussichten auf einen Europacup-Platz weiter verbessern. Um den Anschluss ans obere Tabellendrittel spielt Schalke 04 nach dem 1:1 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul im Westduell mit Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.

Bei der nordischen Ski-WM in Val di Fiemme hoffen die deutschen Skispringer bei der Einzelentscheidung von der Normalschanze auf eine Medaille. In der Loipe stehen die Skiathlon-Langlaufwettbewerbe über 30 km bei den Männern und 15 km bei den Frauen auf dem Programm.

Der alpine Weltcup macht in Garmisch-Partenkirchen Station. Beim ihrer Heimspiel-Abfahrt können sich deutschen Fahrer allerdings kaum Chancen auf einen erfolgreichen Verlauf des Wettbewerbes ausrechnen.

Fed-Cup-Spielerin Sabine Lisicki aus Berlin greift beim WTA-Turnuer in Memphis nach dem vierten Titelgewinn ihrer Profi-Karriere. Als Nummer drei der Setzliste trifft die 23-Jährige im Finale auf die ungesetzte Neuseeländerin Marina Erakovic.