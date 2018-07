Istanbul (AFP) Eine Delegation aus drei kurdischen Parlamentsabgeordneten hat sich am Samstag auf den Weg zu dem inhaftierten kurdischen Rebellenchef Abdullah Öcalan gemacht. Die Gruppe startete an Bord eines Schiffes der Küstenwache zur Gefängnisinsel Imrali bei Istanbul, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Erklärungen gaben die drei Politiker bei Antritt ihrer Überfahrt nicht ab. Der Besuch war am Donnerstag vom türkischen Justizministerium genehmigt worden.

