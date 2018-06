Berlin (dpa) - Die Stasi-Unterlagen-Behörde kommt mit der beschlossenen Versetzung von Mitarbeitern, die in der DDR bei der Staatssicherheit waren, nur schleppend voran. Derzeit seien noch 39 frühere Stasi-Leute in der Behörde, sagte der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, der Nachrichtenagentur dpa. Bislang seien drei Beschäftigte in andere Behörden gewechselt. Fünf Ex-Stasi-Mitarbeiter gingen in Rente, einer starb. Die einstigen Stasi-Leute waren 1991 von der Gauck-Behörde übernommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.