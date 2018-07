Köln/Berlin (AFP) Maschinen der Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums fliegen oft ohne einen einzigen Passagier an Bord von Köln nach Berlin. Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte am Sonntag gegenüber AFP einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag". Laut der Zeitung gab es im vergangenen Jahr 465 Leerflüge; das habe den Steuerzahler rund 3,5 Millionen Euro gekostet. Die Zahlen wollte der Sprecher nicht bestätigen. Er sagte, die Leerflüge würden auch zu Ausbildungs- und Trainingszwecken genutzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.