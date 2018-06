London (dpa) - Mit Kurzzeitarbeiter Lukas Podolski hat der FC Arsenal seine Chancen im Kampf um die Champions-League-Plätze gewahrt. Die Gunners erkämpften sich am 27. Spieltag in der englischen Premier League gegen Aston Villa einen 2:1 (1:0)-Heimsieg.

Der spanische Mittelfeldregisseur Santi Cazorla bescherte Arsenal als Doppeltorschütze (6./85. Minute) ein versöhnliches Ende einer turbulenten Woche. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski wurde erst in der 76. Minute eingewechselt. Sein DFB-Kollege Per Mertesacker spielte wie gewohnt durch. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für Villa hatte der österreichische Stürmer Andreas Weimann (68.) erzielt.

Arsenal festigte mit 47 Punkten seinen fünften Tabellenplatz und schob sich zumindest bis Montag bis auf einen Zähler an die viertplatzierten Spurs aus Tottenham heran. Das Team des Ex-Schalkers Lewis Holtby tritt am Montagabend im kleinen Londoner Derby bei West Ham United an.

Die souveräne Spitzenposition behauptet hat Manchester United. Der Rekordchampion setzte sich bei Schlusslicht Queens Park Rangers mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore für die Red Devils steuerten der Brasilianer Rafael (23.) und United-Veteran Ryan Giggs in seinem 999. Spiel als Profi bei (80.). Damit baute United (68) zumindest bis Sonntag sein Polster auf Meister Manchester City auf 15 Punkte aus. ManCity empfängt im Spitzenspiel den drittplatzierten FC Chelsea (49).

Im Duell zweier deutscher Ex-Nationalspieler siegte Sascha Riether mit dem FC Fulham mit 1:0 (1:0) gegen Stoke City um Robert Huth. Matchwinner war der frühere Bundesliga-Profi Dimitar Berbatow, der mit einem sehenswerten Volley das Siegtor (45+1. Minute) für die Whites in Craven Cottage markierte. Für Berbatow war es bereits der neunte Saisontreffer. Die Vorarbeit leistete der ehemalige Kölner Riether, der ebenso in der Startelf stand wie Ashkan Dejagah. Der frühere Wolfsburger verursachte einen Handelfmeter, den Fulham-Keeper Mark Schwarzer gegen Stokes Jonathan Walters (56.) parieren konnte.