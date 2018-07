Fürth (dpa) - Borussia Dortmund hat bei der Generalprobe für das Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern München keinen Sieg einfahren können. Bayer Leverkusen verpasst beim 0:0 bei der SpVgg Greuther Fürth den Sprung auf Platz zwei.

Im Bundesliga-Duell bei Borussia Mönchengladbach kam der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund nur zu einem 1:1 (1:0) und büßte auf Rekordchampion Bayern am 23. Spieltag weitere zwei Punkte ein. Mario Götze brachte die Dortmunder in der 31. Minute per Foulelfmeter in Führung. Dem jungen Amin Younes (67.) gelang vor 54 010 Zuschauern im Borussia-Park mit seinem ersten Bundesliga-Tor aber noch der Ausgleich. Dortmund hat nun als Zweiter 17 Punkte Rückstand auf München. Gladbach bleibt mit 31 Punkten Zehnter.

Die SpVgg Greuther Fürth wartet auch nach der Trennung von Trainer Mike Büskens weiter auf ihren ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga. Gegen Bayer Leverkusen erkämpfte der Tabellenletzte bei der Nullnummer immerhin einen Punkt im Abstiegskampf. Vier Tage nach dem Rauswurf von Büskens wuchs der Rückstand der Franken auf den Relegationsplatz allerdings auf fünf Zähler an. Die Werkself verpasste durch die Nullnummer den Sprung auf Rang zwei.