Freiburg (dpa) - Fans des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind nach dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg erneut negativ aufgefallen. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, prügelten sich Eintracht-Sympathisanten in der Freiburger Innenstadt mit SC-Anhängern.

Auch am Rande des Zweitligaspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Union Berlin (2:0) musste die Polizei einschreiten. 88 Union-Anhänger wurden festgenommen. Das teilte die Kölner Polizei am Sonntag mit. In Gelsenkirchen schickte die Polizei Anhänger von Fortuna Düsseldorf in ihre Heimat zurück, da sie sich nicht an Absprachen über die Reiseroute gehalten und Pyrotechnik gezündet hatten.

Neun Frankfurter griffen eine Gruppe Freiburger an, die sie zuvor aus ihrem Kleinbus heraus entdeckt hatten. Sie raubten Fanartikel und flüchteten anschließend in ihrem Fahrzeug. Die Polizei sprach am Samstag «von den üblichen Schürfwunden und Prellungen bei einer Schlägerei».

Die Angreifer waren noch in der Nacht festgenommen worden, als sie auf die Autobahn fahren wollten. Nachdem ihre Personalien festgestellt worden waren, durften sie ihre Heimreise fortsetzen. Gegen die Gruppe wird wegen Landfriedensbruch, Raub und Körperverletzungen ermittelt. Wie viele Freiburger angegriffen wurden, stand am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei noch nicht fest. «Sehr unerfreulich!», sagte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann der «Bild am Sonntag».

Die Fans von Eintracht Frankfurt stehen spätestens seit dem ersten Rückrunden-Spieltag unter besonderer Beobachtung, als sie während der Partie bei Bayer Leverkusen durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern für eine Spielunterbrechung sorgten. Dem Verein droht deswegen als Strafe ein Spiel ohne Zuschauer.

In Köln korrigierte die Polizei die Anzahl der Festgenommenen Union-Fans am Sonntag von 70 auf 88. Ihnen drohe ein Verfahren wegen Landfriedensbruchs. Die Union-Fans hatten sich vor dem Anpfiff auf dem Weg zum Stadion mit Kölner Fans geprügelt. Es kam zu Flaschenwürfen, ein Polizist habe dabei einen Nasenbeinbruch erlitten. Die Beamten mussten Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen. Nach Polizeiangaben soll nach Auswertung von Videomaterial eventuell auch gegen Kölner Fans ermittelt werden.

Zudem gab es während der Partie einen weiteren Vorfall im Stadion, nachdem mehrere Dutzend Union-Fans den Block wechseln wollten. Als sie von Ordnungskräften zurückgedrängt wurden, kam es ebenfalls zu Auseinandersetzungen. Dabei seien ein Ordner und ein Polizist verletzt worden. Dies bestätigte ein Kölner Vereinssprecher. Union wollte sich nicht zu den Vorfällen in der Domstadt äußern.

Der 1. FC Union bedauerte am Sonntag grundsätzlich Gewalt im Umfeld von Fußballspielen. «Auseinandersetzungen dieser Art entsprechen in keiner Weise der Fußballkultur, für die Union eintritt», hieß es in einer Pressemitteilung. «Zu den Geschehnissen in Köln können wir uns derzeit nicht konkret äußern, da wir bisher keine Informationen vonseiten unserer beteiligten Anhänger haben. Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine Beurteilung der Situation ausschließlich auf der Grundlage von Polizeiangaben verfrüht wäre», sagte der Fan-Beauftragte Lars Schnell.

Rund 120 Fußballfans von Fortuna Düsseldorf durften das 1:2 ihrer Mannschaft in der Bundesliga gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend nicht im Stadion sehen. Laut Bundespolizei hatte sich die Gruppe auf der Anreise mit den Sicherheitskräften ein «Katz und Maus»-Spiel geliefert.

Entgegen der vereinbarten Anreisestrecke aus südlicher Richtung über den Gelsenkirchener Hauptbahnhof fuhren die als Problemfans eingestuften Fortuna-Anhänger über den Norden in Richtung Stadion. Als sie Pyrotechnik zündeten, griff die Polizei durch und schickte die Gruppe mit dem Zug zurück nach Düsseldorf.

Pressemitteilung der Polizei