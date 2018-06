Frankfurt/Main (dpa) - Andreas Müller hat als Manager von 1899 Hoffenheim den Stab über seiner Mannschaft gebrochen. Es sei sicherlich so, dass man sehr talentierte Spieler habe. Aber wo er große Zweifel habe, sei der Charakter der Mannschaft, sagte der 50-Jährige einen Tag nach dem desaströsen 1:2 beim FC Augsburg in der Sendung «Doppelpass» von Sport1. Die Niederlage in Augsburg, so Müller, sei eine «wahnsinnige Enttäuschung. Hoffenheim droht zum Saisonende der Abstieg.

