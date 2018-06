Gaziantep (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zu ihrem zweitägigen Besuch in der Türkei eingetroffen. Sie landete im südtürkischen Gaziantep und wird am frühen Abend beim deutschen Truppenkontingent in Kahramanmaras erwartet.

Die Kanzlerin will sich bei den rund 300 Soldaten über Nato-Einsatz zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen informieren, der vor gut sechs Wochen begonnen hat.

Die USA, die Niederlande und Deutschland haben jeweils zwei «Patriot»-Abwehrstaffeln stationiert. Ankara hatte die Nato um Hilfe gebeten, nachdem im Grenzgebiet auf türkischer Seite Granaten aus Syrien eingeschlagen waren, wo seit Monaten Bürgerkrieg herrscht.

Am Samstag war bereits Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) auf Truppenbesuch in dem rund 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt liegenden Kahramanmaras. Er betonte den rein defensiven Charakter des Einsatzes und sicherte der Türkei die volle Solidarität der Nato gegen das Regime in Syrien zu.