Gaziantep (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu ihrem zweitägigen Besuch in der Türkei eingetroffen. Sie landete im südtürkischen Gaziantep und wird am frühen Abend beim deutschen Truppenkontingent zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen in Kahramanmaras erwartet. Die Kanzlerin will sich bei den rund 300 Soldaten über den Einsatz informieren, der vor gut sechs Wochen begonnen hat. Die USA, die Niederlande und Deutschland haben jeweils zwei «Patriot»-Abwehrstaffel stationiert.

