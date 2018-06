Oldenburg (dpa) - In Deutschland sind in den vergangenen Jahren möglicherweise Millionen Hühnereier als Bioprodukte oder Freilandware verkauft worden, obwohl die Hennen auf engstem Raum gehalten wurden. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt deshalb gegen rund 150 Betriebe in Niedersachsen. Etwa 50 Verfahren wurden an Ermittler in anderen Bundesländern abgegeben. Betroffen sind nach Angaben von Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer überwiegend konventionelle Betriebe mit Freilandhaltung, aber auch Bio-Höfe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.