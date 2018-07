Aschaffenburg (dpa) - Nach dem grausamen Tod zweier kleiner Mädchen in Aschaffenburg hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die Mutter erlassen. Die 32-Jährige stehe in dringendem Verdacht, am Donnerstag ihre zwei und vier Jahre alten Kinder ertränkt zu haben, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Frau befindet sich noch in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus. Das Motiv ist weiter unklar, eine Vernehmung der Frau war bisher nicht möglich.

